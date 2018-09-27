Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu (SPK YİBO) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Okulun seminer salonunda gerçekleştirilen anma merasimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan okul öğretmenlerinden Mehmet Karakaş, 15 Temmuz'da hain darbe girişiminin milletin azmi, kararlılığı ve dik duruşu sayesinde bertaraf edildiğini, ülkeye yep yeni bir sayfa açıldığını söyledi.

Anma etkinliklerinin devamında ise öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunarak, koro dinletisi gerçekleştirildi.