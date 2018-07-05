Ağaçlar kesildi, tarihi manastır kurtarıldı

Aydın'ın turizm cenneti ilçesi Kuşadası'ndaki 11'inci yüzyıldan kaldığı sanılan Kurşunlu Manastırı'nı yıkılmaktan kurtarmak için, kubbesi ve taş duvarlarının üzerinde çıkıp büyüyen ve tarihi yapıya zarar veren ağaçlar kesildi

Davutlar Mahallesi'ne 10 kilometre mesafedeki, 11'inci yüzyıldan kaldığı tahmin edilen Kurşunlu Manastırı, bir süredir ilgisizlikten ve kubbesindeki ağaçların kökleri nedeniyle zamanla yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Taş duvarlarında çatlaklar meydana gelen, Bizans yapısı olduğu tahmin edilen tarihi manastırın bu içler acısı durumdan kurtarılması için Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Kuşadası Orman İşletmesi Şube Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekileri seferber oldu. Aydın sınırlarındaki, Beşparmak Dağları'nda bulunan Stylos (Arapavlusu) Manastırı'ndan sonra tarihe tanıklık etmiş ikinci manastır olma özelliğine sahip Kurşunlu Manastırı'nın kubbesi ve taş duvarları üzerindeki, bazılarının boyu 25 metreyi bulan çam ağaçları, kesildi. Böylelikle tarihi manastır, üzerindeki yükten kurtulmuş oldu.

Tarihi Kurşunlu Manastırı'nın her geçen gün daha da tahrip olmasının uykularını kaçırdığını söyleyen Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yılmaz Akkan, "Çok uzun zaman doğanın tahribatına açık kalmış. Doğa rolünü oynuyor, duvarlar yıkılıyor, dökülüyor, katmanlar oluşuyor. Kubbe ve duvarlar üzerinde büyüyen çam ağaçları rüzgardan sallandıkça yapı tahrip oluyordu. Yağmurlu ve fırtınalı gecelerde uykularım kaçıyordu. Uzun zamandır bu ağaçların kesilmesiyle ilgili planlama yapıyorduk. Özellikle kubbelerin üzerindeki ağaçlar bugün itibariyle kurumların ortak çalışmasıyla, denetimizde kesildi. Ve kubbeli yapılar o yükten kurtuldu. Bugün rahat ve huzurlu yatabilirim. Tarihi yapının etrafını insanların dolaşımına uygun bir halde bıraktık. Bundan sonraki aşama orada kazıya başlanması gerekir. Bizim yapacağımız bir kazı olacak. Zaten alınan kararlar var, bazı kurumların da destekleriyle kazı yapılacak" dedi.