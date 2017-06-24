Akyaka bayramda 'sakin' değil!

Gökova Körfezi'nde gün batımını izlemek isteyen turistlerin uğrak yeri "sakin kent" Akyaka Mahallesi her geçen gün artan ziyaretçi sayısıyla dikkati çekiyor. Ramazan Bayramı'nda Akyaka'yı tercih eden ziyaretçiler, mavi bayraklı sahilde güneşlenip, Gökova Körfezi'nin serin suyunda yüzerek sakin bir tatil geçirecek.
Tatilciler, Akyaka'daki tekne turuna katılarak Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'nde su samurundan deniz kaplumbağasına kadar onlarca hayvan türüyle bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki türlerini görebilecek.
Görüntüsüyle belde halkının "doğal akvaryum" olarak nitelendirdiği Kadın Azmağı Deresi'nde tekneyle gezintiye çıkan tatilciler, deredeki balıkları izleyip, minerali yüksek 8 derece sıcaklıktaki suda yüzme imkanı bulacak.
"Sakin kent' yerli turistin vazgeçilmezi"
Muğla Valisi Amir Çiçek yaptığı açıklamada, Akyaka'nın 2010 yılında aldığı "sakin kent'" unvanıyla özellikle yerli turistin ilk tercihi haline geldiğini söyledi.
Cittaslow Genel Sekreterliği tarafından "sakin kent" ilan edilen Akyaka'da 3 bin yatak kapasitesi bulunduğunu ve Ramazan Bayramı nedeniyle otellerin dolduğunu belirten Çiçek, "Sakin kentte bayram rezervasyonlarıyla otel ve pansiyonlarda boş yer yok. Doğayla baş başa kalmak, koylarda mavi tura çıkmak, rüzgar sörfü ve kano yapmak isteyen yerli turist Akyaka'yı tercih ediyor." dedi.
Çiçek, Akyaka'nın, doğada yürüyüş yapmak, kano, yüzme, tırmanma ve rüzgar sörfü yapmak isteyen ziyaretçilere uygun bir turizm anlayışı ürettiğini söyledi.
Sakin kentte, gürültülü eğlence mekanlarının bulunmadığını ifade eden Çiçek, ziyaretçilerin sportif faaliyetlerin yanı sıra kültürel etkinliklere de katılabileceğini belirtti.
Ziyaretçilerin özellikle günübirlik tekne turlarına yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Çiçek, şunları kaydetti:
"Günübirlik turlar ziyaretçilerin vazgeçilmezi haline geldi. Ziyaretçiler, sabah saatlerinde demir alan tur tekneleriyle Kandilli Koyu, Lacivert Koy, İnce Kum Plajı, Sedir Adası ve Gelibolu Adası ile sualtı mağaralarını görme şansı buluyor. Tatilciler eşsiz güzellikteki gün batımını da izleyebiliyor. Akyaka'ya gelen ziyaretçiler sadece tatil yapmıyor, Gökova Körfezi'nin biyolojik çeşitliliği hakkında da bilgi sahibi oluyor."
Akyaka'nın 3 bin yatak kapasitesinin yanında yaklaşık 500 kişilik çadır kamp alanıyla turizme hizmet verdiğine değinen Çiçek, mimari yapısı ve doğal güzellikleri sayesinde Ula ve Akyaka'nın özellikle bayramlarda yerli turistin vazgeçilmezi haline geldiğini anlattı.
Rüzgar sörf alanında bayram yoğunluğu
Muğla'nın Ula ilçesindeki Gökova Körfezi de her yıl binlerce sörf tutkununu ağırlıyor. Akçapınar Sahili'nde rüzgar ve uçurtma sörfü yapan sporcular da körfezde renkli görüntüler oluşturdu.
Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Özgür Ceylan, Akyaka'nın sörf açısından dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.
Akçapınar Sahili'nin lokal rüzgarıyla ünlü olduğunu belirten Ceylan, "Ramazan Bayramı tatili nedeniyle sıcak havayı fırsat bilen çok sayıda sporcu Akçapınar sahiline geldi. Rüzgarın da sörfçüler için uygun olmasıyla gökyüzünde adeta görsel şölen yaşanıyor. Yoğunluk bayram süresince devam edecek." dedi.