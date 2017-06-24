Akyaka bayramda 'sakin' değil!

Uluslararası Yavaş Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından "sakin kent" ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki otel ve pansiyonlar Ramazan Bayramı dolasıyla tamamen doldu

Gökova Körfezi'nde gün batımını izlemek isteyen turistlerin uğrak yeri "sakin kent" Akyaka Mahallesi her geçen gün artan ziyaretçi sayısıyla dikkati çekiyor. Ramazan Bayramı'nda Akyaka'yı tercih eden ziyaretçiler, mavi bayraklı sahilde güneşlenip, Gökova Körfezi'nin serin suyunda yüzerek sakin bir tatil geçirecek.



Tatilciler, Akyaka'daki tekne turuna katılarak Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'nde su samurundan deniz kaplumbağasına kadar onlarca hayvan türüyle bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki türlerini görebilecek.



Görüntüsüyle belde halkının "doğal akvaryum" olarak nitelendirdiği Kadın Azmağı Deresi'nde tekneyle gezintiye çıkan tatilciler, deredeki balıkları izleyip, minerali yüksek 8 derece sıcaklıktaki suda yüzme imkanı bulacak.





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