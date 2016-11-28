Alışveriş yaparken, tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklandı

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde, 2.7 promil alkollü olduğu belirlenen 32 yaşındaki Ali T., bakkalda alışveriş yapan tanımadığı 30 yaşındaki Mehmet Ali Savaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Savaş hastanede tedaviye alınırken, A.T. ise polis tarafından yakalandı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Ekşiliyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle bakkalında alışveriş yapan ve kısa süre önce evlendiği belirtilen tarım işçisi Mehmet Ali Savaş'a, aynı yerde bulunan Ali T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanan Savaş, kanlar içinde yerde kalırken, Ali T. kaçtı.



Market sahibinin ihbarıyla sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ambulansla ilk olarak Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş, ardından Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye geldiğinde kalbinin durduğu belirlenen ve müdahaleyle tekrar hayata döndürülen Savaş, tedaviye alındı. Savaş, sonrasında daha donanımlı olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Ali Savaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayı öğrenen Savaş'ın yakınları hastaneye akın etti. Annesi ve eşi, sinir krizi geçirdi.



Olay sonrasında kaçan Ali T., polis tarafından yakalandı. Yapılan kontrolde 2.7 promil alkollü olduğu belirlenen Ali T.'nin ifadesi alınamadı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

