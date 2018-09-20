Almanya'dan gelen ilik, Zeynep'e nakledildi

Manisa'da yaşayan ve 9 aydır uyumlu ilik bekleyen lösemi hastası Zeynep Topçu (8), Alman donörden alınan ilikle sağlığına kavuşacak. Almanya'dan kurye aracılığıyla getirilen ilik, dün hastane odasında damar yoluyla Zeynep'e nakledildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan ve iki yıldır Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Zeynep Topçu, beklediği müjdeli haberi Kurban Bayramı'nda Almanya'dan aldı. 4 ay önce bulunan uygun donörün bağıştan vazgeçmesi üzerine hayalleri yıkılan Zeynep, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nin (TÜRKÖK) ve Kızılay Kan Merkezi'nden aldıkları haber üzerine büyük mutluluk yaşadı. 18 Eylül Salı günü saat 21.00 sıralarında Alman kurye aracılığıyla, Almanya'dan getirilen uyumlu ilik, dün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde Zeynep'e nakledildi. İki yıldır mücadele ettikleri bu hastalık nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade eden baba Abdülkadir Topçu, Almanya'dan gelen uyumlu iliğin nakil işleminin gerçekleşmesiyle büyük mutluluk yaşadıklarını anlattı. Güzel haberi bayram tatilinde aldıklarını belirten Topçu, "Bayram tatili nedeniyle doktorlar Zeynep'in birkaç gün evde kalmasına izin vermişlerdi. İliğin Almanya'da bulunduğunu ve donörün bağış yapmayı kabul ettiğini öğrendik. O günden beri iliğin gelmesini bekliyoruz. Daha önce yaşadığımız gibi, donörün vazgeçmesinden korkmuştuk. Ancak korktuğumuz olmadı. TÜRKÖK ve Kızılay vasıtasıyla getirilen ilik gerekli tetkiklerin ardından kızımıza nakledildi" dedi.

İŞLEM 15 DAKİKADA TAMAMLANDI

Nakil işleminin 15 dakikada tamamlandığını dile getiren Topçu, "Zeynep 1 haftadır annesiyle aynı odada kalıyor. Odaya kimsenin girmesine izin verilmiyor. Ben de cep telefonundan görüntüsünü izledim. İlik damar yoluyla verildi. 20 gün bekledikten sonra kontrol edilecek ve iliğin tutup tutmadığını öğreneceğiz. Kan ve trombosit üretiminin olup olmadığına bakacaklar. En az 1 ay odadan çıkması yasak. Çünkü vücudu enfeksiyona açık. Umuyoruz ki sıkıntılarımız sona erecek" diye konuştu.