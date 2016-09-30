30 Eylül 2016 Cuma
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    • Alp Gürkan'a büyük şok! Hakkındaki o karar kalktı

    Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili hakkında şirketin patronu Alp Gürkan ve 2 şirket yöneticisi hakkında verilen takipsizlik kararı, 'yeni delil ortaya çıktığı' gerekçesiyle Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı. Bu gelişme üzerine Alp Gürkan hakkında iddianame hazırlanabileceği ifade edildi

    30 Eylül 2016 Cuma 12:16
    Alp Gürkan'a büyük şok! Hakkındaki o karar kalktı
    Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madenci yaşamını yitirdi. Olaydan sonra başlatılan adli soruşturmada, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da bulunduğu 46 sanık hakkında, 'olası kastla öldürme', 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Mağdur ailelerin avukatlarının birçok suç duyurusuna rağmen, faciadan sonraki basın toplantısında "Görevimden çekilmem, patron olmadığım anlamına gelmez" açıklaması yapan şirketin patronu Alp Gürkan hakkında ise savcılık takipsizlik kararı vermiş, Sulh Ceza Mahkemesi de bu karara yapılan itirazı reddetmişti.

    Alp Gürkan, savcılığa ulaşan ifadesinde, "Kazanın meydana geldiği maden ocağını işleten Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. isimli şirketin en büyük ortağı durumundayım. Bu durumda hukuki anlamda şirketin patronu sayılırım. Şirketin patronu olduğum için de şirketin yönetim kurulu başkanını ve diğer üyelerini hukuken değiştirebilme yetkisine sahip bir kimseyim. Bu durumda 'şirketin patronu benim, şirkette yetkilerim var' demem gayet doğaldır. Ancak bu şekilde yaptığım beyan hiçbir şekilde hukuki ve cezai sorumluluk sahibi olduğum şeklinde yorumlanamaz" diyerek savundu.

    BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SUÇLANDI

    Faciayla ilgili geçen Şubat ayında hazırlanan bilirkişi raporu ağustos ayında açıklanınca, Alp Gürkan ve haklarında dava açılmayan yöneticiler de suçlanmıştı. Bilirkişi raporundaki suçlamaları göz önünde bulunduran savcılık, yeni delil ortaya çıktığı gerekçesiyle soruşturma için Akhisar Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

    Sulh Ceza Hakimliği, Alp Gürkan ile Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Haluk Sevinç ve Genel Müdür Yardımcısı Hayri Kebapçılar'ın bilirkişi raporunda 'olayın meydana gelmesinde kusur ve ihmallerinin bulunduğu' gerekçesiyle daha önce verilen takipsizlik kararını kaldırdı. Kararın sonuç bölümünde, “Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 05.09.2016 tarih 2015/2887 soruşturma sayılı talebin kabulü ile Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 30.10.2014 tarih 2014/1567 soruşturma sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın şüpheliler Alp Gürkan, Haluk Sevinç ve Hayri Kebapçılar, yönünden ortadan kaldırılmasına" denildi.

    Bu gelişme üzerine, 3 kişi hakkında iddianame hazırlanıp yargılanabilecekleri ifade edildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Manisa, Soma, Alp Gürkan

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