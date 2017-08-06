Antik kentteki cadde ayağa kaldırılacak

DENİZLİ'nin Eskihisar Mahallesi'ndeki UNESCO Geçici Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Loadikya Antik Kenti'nde, 1500 yıl önceki depremde yıkılan Anadolu'nun en büyük stadyumuna ulaşımı sağlayan 'Stadyum Caddesi', Merkezefendi Belediyesi'nin yaklaşık 1 milyon liralık desteğiyle ayağa kaldırılacak. İncil'de adı geçen 7 kiliseden birisinin de bulunduğu antik kent, Roma döneminin en büyük hamamı, gladyatör dövüşleri ve spor müsabakalarının yapıldığı stadyumla dikkat çekiyor

Roma Dönemi'nde Anadolu'nun en büyük metropol kenti olan ve depremlerle yıkılan Merkezefedi İlçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki Laodikya Antik Kenti'nde kazı çalışmaları, Prof.Dr. Celal Şimşek başkanlığında sürdürülüyor. Kazı çalışmalarında 1500 yıl önceki depremde yıkılan bölümler, toprağın altında gün yüzüne çıkarılarak ayağa kaldırılıyor.



İmparatorlara ait heykeller başta olmak üzere çok sayıda değerli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarılıyor. İncil'de adı geçen 7 kiliseden birisinin de bulunduğu antik kentte, Anadolu'nun en büyük stadyumuna ulaşımı sağlayan stadyum caddesi de sütunlarıyla birlikte ayağa kaldırılacak. Kazı çalışmaları kapsamında caddenin depremden önceki haline getirilmesi için Laodikya kazı heyeti tarafından hazırlanan proje, Merkezefendi Belediyesi tarafından kabul edildi. Merkezefendi Belediyesi, caddenin ayağa kaldırılması için kazı çalışmalarına yaklaşık 1 milyon lira destek sağlayacak.



Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu ve başkan yardımcıları, Laodikya Antik kentine giderek, ayağa kaldırılacak stadyum caddesinde inceleme yaptı, kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'den bilgi aldı. Başkan Subaşıoğlu, caddenin belediyenin desteğiyle ayağa kaldırılacağını belirterek, şöyle dedi:



"Kazı heyeti başkanlığıyla birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında stadyum caddesini gün yüzüne çıkaracağız. Geçtiğimiz dönemde Laodikya kilisesi ortaya çıkarılmıştı. Biz de antik kentin stadyumuna giden ve ticari bir cadde olan stadyum caddesini ortaya çıkaracağız. Bütün vatandaşlarımızı bu antik kenti görmeye davet ediyorum. Burası çok önemli bir antik şehir. Tiyatrosuyla, stadyumuyla, kilisesiyle, ticari alanlarıyla, toplanma merkezleriyle antik çağdan günümüze kalmış çok önemli bir şehir. Biz de belediye olarak bu antik şehrin önemli alanlarını ortaya çıkarmak için projeler yaparak destek vermeye devam edeceğiz. Belediye olarak sadece caddenin ortaya çıkarılması için 1 milyon lira kaynak sağladık."



Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ise, antik kente belediyenin verdiği desteğin çok önemli olduğunu, bu destekle ortaya çıkarılacak olan caddenin dünya kültür mirasına kazandırılacağı söyledi. Şimşek, o dönemde yaşanan depremle yıkılan caddenin 1500 yıl sonra tekrar hayat bulacağını belirterek, şöyle dedi:



"Laodikya antik kentini 2013 yılında UNESCO Geçici Dünya Kültür Mirası listesine soktuk. Suriye caddesinden ayrılan batı kısmındaki stadyum caddesi bizim için çok önemli bir arter. Stadyum caddesi, güney hamam kompleksine ve Anadolu'nun en büyük hamamı ve bunun yanında Anadolu'nun en büyük stadyumuna bağlanan çok önemli bir aks. Caddenin 150 metrelik kısmını ayağa kaldırma işini Merkezefendi Belediyesi'yle yaptığımız proje kapsamında sürdürüyoruz. Gerçekte bu cadde 1500 yıl önce olan depremde, Milat Sonra 494 depreminde caddenin yıkıldığı şeklinde ortaya çıkardık. Caddenin doğu kısmında kaldırım var. Ortada cadde ve batı kısımdan güney yöne doğru uzayan sütunlu galeri ve üstündeki kemerlerle yükseltilen sundurma çatının olduğu bölüm var. Bu projenin bitişinde 1500 yıl sonra stadyum caddesi hayat bulmuş olacak. Önemli bir turizm alanı olan Laodikya'da antik kentinde bir değer daha dünya kültür mirasına kazandırılmış olacak. Belediyenin bize destek vermesi ve önümüzdeki projeleri de destekleyeceğini açıklaması bizi çok sevindirdi. Burası Anadolu'nun en büyük metropol kenti, özelikle de 7 kiliseden birisine sahip bir kent. Laodikya dünyada tanınan bir yer olmaya aday."

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