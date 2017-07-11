Asker koğuşunda dehşet! Uyuyan arkadaşlarını taradı

Manisa'da, Kula Jandarma Karakolu'nda görev yapan bir er cinnet getirerek piyade tüfeğiyle koğuşta uyuyan erlere ateş açtı, 3 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Olayı gerçekleştiren er aynı silahla intihar etti

Asker koğuşunda dehşet! Uyuyan arkadaşlarını taradı

Olay, bugün saat 03.30 sıralarında Kula Jandarma Karakolu'nda meydana geldi. Askerlik görevini yapan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir er, girdiği bunalım sonucu otomatik piyade tüfeği ile koğuş içerisinde uyuyan arkadaşlarına ateş açtı. 3 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı olayı gerçekleştiren er aynı tüfekle intihar etti.

Yaralı askerler,çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı askerler Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI


Manisa Valiliği'nden  3 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı olayla ilgili şu açıklama yapıldı:

"İlimiz Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan bir jandarma erin kişisel nedenlerden kaynaklandığı düşünülen bir gerekçe ile 11.07.2017 tarihi saat 03:20’de askerlerin istirahatta bulunduğu bir anda koğuşu otomatik silahla taraması sonucu üç askerimiz şehit olmuş, üç askerimiz yaralanmıştır. Yaralı jandarma erlerin tedavileri Salihli Devlet Hastanesi'nde sürmekte olup şu anda hayati tehlikeleri yoktur. Birlikte görev yapan diğer askerlerimizin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Olayı müteakiben fail jandarma er intihar etmek suretiyle hayatına son vermiştir. Olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Şehit ailelerine gerekli bildirimler yapıldıktan sonra şehit ve yaralı bilgileri kamuoyu ile paylaşılacaktır. Aziz milletimize ve kederli ailelere başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ederiz."

Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #şehit #asker
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