Asker koğuşunda dehşet! Uyuyan arkadaşlarını taradı

Manisa'da, Kula Jandarma Karakolu'nda görev yapan bir er cinnet getirerek piyade tüfeğiyle koğuşta uyuyan erlere ateş açtı, 3 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Olayı gerçekleştiren er aynı silahla intihar etti

Olay, bugün saat 03.30 sıralarında Kula Jandarma Karakolu'nda meydana geldi. Askerlik görevini yapan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir er, girdiği bunalım sonucu otomatik piyade tüfeği ile koğuş içerisinde uyuyan arkadaşlarına ateş açtı. 3 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı olayı gerçekleştiren er aynı tüfekle intihar etti.



Yaralı askerler,çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı askerler Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI