Asker zehirlenmelerine kadınlardan tepki

Manisa'daki kışlalarda meydana gelen 4 ayrı olayda yüzlerce askerin rahatsızlanması, birinin ölmesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) üyesi kadınların da tepkisini çekti. Önlem alınması çağrısı yapan kadınlar, Türk ordusunun kendi geleneklerine dönmesi gerektiği, bunun için askeriyenin yaptığı yiyeceklerle askerlerin beslenmesi gerektiği vurgulandı

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 23 Mayıs'ta 1 askerin ölümü, yüzlercesinin zehirlenmesiyle başlayan, sırasıyla 27 Mayıs'ta Kırkağaç Jandarma Komutanlığı'nda, 16 Haziran ve 17 Haziran'da yine aynı Tugay Komutanlığı'nda yüzlerce askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla devam eden süreç, Cumhuriyet Kadınları Derneği üyelerinin tepkisini çekti. CKD Genel Merkezi, İzmir Şubesi ve Manisa Şubesi'ne üye kadınlar, askeriyenin önünde toplanmak için izin verilmeyince, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin önünde basın açıklaması yaptı. Kadınlar ellerinde, 'Kınalı kuzuları öldürmeyin', 'Cumhuriyet kadınları askerlerine sahip çıkıyor', 'Askerimizi zehirleme' yazılı pankartlar taşıdı, slogan attı.



'MİLLİ SAVUNMA BAKANINI GÖREVE DAVET EDİYORUZ'

'TÜRK ORDUSU GELENEKLERİNE DÖNMELİDİR'

Basın açıklaması yapan CKD Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül, bir ay içinde 4 kez zehirlenen askerlere destek olmak için toplandıklarını söyledi. CKD Genel Başkan Yardımcısı Gül, "Türk ordusu her zaman kendi karavanasından kendi yemeğini yemiştir. Devlet ve millet, Türk askerinin beslenme sorununu, kar payı peşinde koşan şirketlere bırakamaz. Bütün yetkilileri ve Milli Savunma Bakanı'nı, Türk ordusunun üzerindeki özelleştirmeleri kaldırmak için göreve davet ediyoruz. Esas suçlu özelleştirmeler nedeniyle Mehmetçiğin mutfağına sokulan şirketlerdir. Biz Mehmetçiğin kendi karavanasından beslenmesini istiyoruz" diye konuştu.Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a seslenen kadınlar, Mehmetçiğin kendi yemeğini kendisinin yapması için düzenleme yapılmasını istedi. Genel Başkan Yardımcısı Gül, "Bu olay, Manisa'da barış koşullarında ortaya çıktı. Allah korusun, bizim Mehmetçiğimiz savaşırken böyle bir şeyle karşılaşsa ne olur o zaman, bunun cevabını hangi bakan verebilir? Biz yetkilileri göreve davet ediyoruz. Özelleştirerek, karavanayı bir takım şirketlere ihale ederek, askeri hastaneleri kapatarak, askeri okulları kapatarak Türk ordusunu zayıflatmaya kimsenin hakkı yok. Biz Türk milletinin analarıyız, onlar bizim evlatlarımız. Çocuklarımızı beslenmekten, eğitimden, sağlıktan uzak tutamazsınız. Türk ordusunun her zaman yanındayız. Milli Savuna Bakanı derhal Türk ordusunun geleneklerine dönmelidir" dedi.Kadınlar açıklamanın ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin önünden ayrıldı.