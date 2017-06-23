Asker zehirlenmeleriyle ilgili yeni gelişme! Görevden alındı!

Manisa'da yaşanan asker zehirlenmeleriyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı

Manisa'da kışladaki askerlerin zehirlenmesi ile ilgili Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç, Bakan Fikri Işık'ın talimatıyla görevinden alınarak, Ankara Balgat'taki Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na çekildi.