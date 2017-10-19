Aydın'da feci kaza: 1 kişi öldü!

Aydın'da, refüje çarpıp takla atarak istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü 55 yaşındaki Seçin Şahiner, yaşamını yitirdi

Aydın'da feci kaza: 1 kişi öldü!

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Savrandere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çine'den Efeler yönüne gelen Seçin Şahiner yönetimindeki 35 S 1518 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabilen otomobilin ön kısmı parçalandı, sürücü Şahiner yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Şahiner'in cesedi, Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #aydın kaza #ölüm
Önceki Haber
Boyunuz kısalıyorsa nedeni osteoporoz olabilir
Sonraki Haber
Karşıyaka o parayı bulmazsa 9 puan daha silinecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.