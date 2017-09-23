Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada 58 yaşındaki Sadiye Avcı öldü, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı

Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Hürriyet Caddesi Sümer Polis Noktası önünde meydana geldi. 30 yaşındaki Şahin Örkmen'in yönetimindeki 09 R 6674 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelen 28 yaşındaki Engin Avcı yönetimindeki 35 D 2323 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Engin Avcı ve aynı otomobilde bulunan annesi Sadiye Avcı, eşi 27 yaşındaki Bahar Avcı, çocukları; 6 yaşındaki Elif Erva Avcı ile 1 yaşındaki Zeynep Avcı yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Sadiye Avcı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer otomobilin sürücüsü Şahin Örkmen gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kaza #trafik kazası
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