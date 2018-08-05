Aydın inciri sağanakta zarar gördü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla incir bahçelerinde hasar oluştu

İlçede dün etkisini gösteren sağanak, hasat aşamasındaki incir bahçelerinde meyve dökülmelerine ve kurutmaya ayrılan ürünlerde bozulmaya neden oldu.

Nazilli İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü hasar tespit çalışması başlattı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Sunay Güler, yağışların fazla olmasından dolayı bahçelerde zararın olduğunu, zararın miktarının çalışmanın tamamlanmasıyla ortaya konabileceğini ifade etti.

Güler, sağanaktan zarar gören üreticinin kredi borçlarının erteleneceğini de belirtti.

Demirciler Sulama Kooperatif Başkanı Mehmet Candan da bu yıl üreticinin yüksek beklentilerle sezona başladığını ancak son günlerdeki yağışlarla hayal kırıklığına uğradıklarını anlattı.

Zaman zaman şiddetini artıran sağanağın bahçelerde hem verim hem kalite kaybına neden olduğuna işaret eden Candan, "Köylü şu anda perişan. Oysa sezon başında çok iyiydi her şey. Rekolte ve verim çok iyi görünüyordu. Sağanak inciri çok etkiledi." dedi.

Candan, tarım sigortasının sadece dolu zararlarını karşıladığını, sağanağın verdiği zararlara karşı da sigorta istediklerini söyledi.

Üreticilerden Mustafa Saçkan ise sağanakla birlikte incirin çürümeye başladığına dikkati çekerek, "İncirler yağış nedeniyle çürümeye başladı. Şu anda bitmiş vaziyetteyiz. Yüzde 70 civarında bir zararımız mevcut." dedi.

Ali Kılıç da zararlarının çok fazla olduğunu belirterek, "Yaşım 57. Bu zamana kadar böyle bir şey görmedim. Önceki yıllarda bazı bölgeler zarar görürken bazıları görmüyordu fakat bu yıl neredeyse tüm bahçelerde zarar mevcut. İncirimiz eriyor. Allah'ın takdiri, yapacak bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.