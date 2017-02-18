Ayvacık açıklarında 65 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik botla denize açılan 65 mülteci, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

Ayvacık açıklarında 65 mülteci yakalandı
Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 07.30'da, Ayvacık'ın Sivrice Burnu açıklarında motorlu lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere ilerleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kamerun, Kongo, Gine, Mali, Filistin, Senegal ve Bangladeş uyruklu 65 mülteciyi fark etti. Müdahale eden ekipler, mültecileri sahil güvenlik botuna aldı. Mülteciler daha sonra Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Görevliler tarafından mültecilere battaniye, giyecek, yiyecek gibi ihtiyaç malzemeleri verilip ısınmaları sağlandı. Mülteciler daha sonra 3 minibüsle Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA
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