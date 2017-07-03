Bakanlık, asker zehirlenmelerinin nedenini açıkladı

Manisa'daki asker zehirlenmeleriyle ilgili Sağlık Bakanlığı raporunu açıkladı

Bakanlık, asker zehirlenmelerinin nedenini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Manisa'da toplu asker zehirlenmeleriyle ilgili olarak, yemekte mikroorganizma tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Manisa'daki asker zehirlenmelerine ilişkin araştırma raporunun sonucunu açıkladı. Raporda suların temiz çıktığı belirtildi. Yemekte mikroorganizma tespit edildi.

Etiketler; #manisa #sağlık #zehirlenme
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