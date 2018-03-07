Bar sahibi, şarkıcıya tecavüz etti!

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bar sahibi Y.K. (40), işletmesinde sahneye çıkan şarkıcı Ü.K.'ye (30), tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Bar sahibi, şarkıcıya tecavüz etti!

Seydikemer ilçesi Yayla Ceylan Mahallesi'ndeki bir barda sahneye çıkan şarkıcı Ü.K., işyeri sahibi Y.K.'nin tecavüzüne uğradığını öne sürerek jandarmaya şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, Y.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şarkıcı Ü.K.'yi evine bıraktığı sırada, tecavüz olayının yaşandığı öne sürüldü.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bar sahibi tecavüz
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