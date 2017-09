Belediye Başkanı'ndan acı itiraf: 5 milyon 300 bin kilo çöpü doğaya attık!

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bayram süresince 1.5 milyonun üzerinde nüfusu ağırlayan bir turizm kenti olarak, katı atık sorunu nedeniyle, yaklaşık 5 milyon 300 bin kilo çöpü doğaya atmak zorunda kaldıklarını söyledi

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Trafo Hakan Aykan Kültür Merkezi'nde bugün bayram sonrası turizm değerlendirmesi yaptı. Kocadon, Bodrum'a 300 binin üzerinde aracın giriş yaptığını 160 bin nüfuslu kentin 1.5 milyondan fazla insanı konuk ettiğini belirterek, "Bodrumlu yerel idare esnaf ve turizmci olarak yerli ve yabancı konuklarımızı en iyi şekilde ağırladık, bayramlarını geçirmelerini sağladık. Yurt içi ve yurt dışı uçak sayılarında çok ciddi artışlara tanık olduk. Özellikle Anadolu'dan gelen yerli turistlerimiz bu bayramda gerçekten bize çok destek oldu. Anadolu halkına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



Yaşadıkları en önemli sorunun çöp olduğunu vurgulayan Kocadon, yılın büyük bölümünde gerçek nüfusunun tam on katı bir nüfusa ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Sadece bu bayramda 5 milyon 300 bin kilo katı atık çıktı. Yani ilçe on ayrı kentin ürettiği kadar katı atık üretiyor ve hala bir çözüm bulabilmiş değiliz. Bu 45 yıldır devam eden bir süreç. Bu süreçte katı atık sorunu için birkaç kez proje ürettik ama bir türlü hayata geçiremedik. Doğaya bırakılan vahşi depolama ile ilgili çöp sorunu Bodrum'un sorunu olmaktan çıktı artık. Ülkenin ve Türkiye'nin sorunu haline geldi. Bakanlıklarla hükümetle bir araya gelerek artık bu sorunu çözmemiz gerek. Nüfusunun on katı konuk ağırlayan kentlere gerekirse yeni düzenlemelerle özel statüler verilmeli. Bu tür yatırımlar geciktirilmemeli" diye konuştu.





BODRUM TANITIM TIR'I AVRUPA'YI DOLAŞACAK



Kocadon olumsuzluklara rağmen turizm fuarlarında ve Avrupa ülkelerinde tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Önümüzdeki kış döneminde tam 30 fuara katılarak tanıtımlarımızı sürdüreceğiz. Turizm kötü gidiyor, olumsuzluklar var bahanesinin arkasına asla sığınmadık sığınmayız. Geçtiğimiz yıl Anadolu'ya gönderdiğimiz Bodrum Tanıtım TIR'ını bu sezon Avrupa'ya çıkarmak istiyoruz. Bodrum Tanıtım TIR'ı Avrupa'yı dolaşarak Bodrum ve ülkemizin güzelliklerini tanıtacak. İşte biz milyonlarca Euro döviz kazandırırken benim hükümetimizden ve büyüklerimizden ricam, yüzlerini biraz Bodrum'a dönsünler. Yani Türkiye ekonomisine bu kadar katkı sağlayan bir kentin katı atık sorununun halen çözülememiş olması, yapılan katı atık projelerinin bir şekilde engellenmeye çalışılması Bodrum için değil ülkemiz için bir kayıp olarak görüyoruz" dedi.