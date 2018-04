Bisikletle esnafa çay dağıtıyor

Muğla'da eşinden yıllar önce boşanan Adalet Akgün (50), Sanayi Sitesi'nde işlettiği çay ocağında çalışarak kendi ayakları üzerinde duruyor. 5 yıl önce sürmeyi öğrendiği bisikletiyle esnafa çay dağıtan Akgün, "Yaptığım işten gurur duyuyorum. Erkek müşterilerimin Adalet ablasıyım" dedi

Muğla Sanayi Sitesi'nde çay ocağı işleten bir çocuk annesi Adalet Akgün, kimseye yük olmadan geçimini sürdürüyor. Dükkanında tek başına çalışan Akgün, yoğun iş temposuna aldırış etmeden müşterilerine çay, kahve ve meşrubatlarını bisikletiyle götürüyor. Yaptığı işten gurur duyduğunu belirten Akgün, "Burada 10 yıldır çay ocağı işletiyorum. İlk başlarda yüzde 99'u erkek olan sanayi sitesi esnafı, beni karşılarında görünce şaşkınlık yaşıyordu. Şu an hepsinin Adalet Ablasıyım. Her şey yolunda gidiyor. Bu işe başladığım zaman cebimde sadece ruhsat parası vardı. Esnaf arkadaşlarımın manevi desteğini asla unutamam. İşlerim çok güzel. Buradan kazandığım parayla kızımı özel üniversitede okuttum. Yaptığım işten gurur duyuyorum. Alın teriyle paramı kazanıyorum" dedi.



'45 YAŞINDA BİSİKLET SÜRMEYİ ÖĞRENDİM'



Kimseye muhtaç olmadan ayakları üzerinde durmaya çalıştığını belirten Adalet Akgün, kadınlara iş ayrımı yapmadan ön yargılardan sıyrılarak çalışmalarını önerdi. Akgün, "Kadınlarımıza seslenmek istiyorum. İş ayrımı yapmadan hayata atılsınlar. Biraz birikim yaptıktan sonra kendilerine istedikleri işi kurabilirler. Ev ekonomisine destek olmaları daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlayacaktır. Her şeyin başında sabır geliyor. 45 yaşında bisiklet sürmeyi öğrendim. Yoğunluktan dolayı servisimi bisiklet ile yapıyorum. O benim elim ayağım" diye konuştu.



Sanayi Sitesi'nde oto-tamircisi olan Veli İnanç, "Tek başına 3 kişinin yapacağı işin üstesinden geliyor. Kendisini takdir ediyorum. Bisiklet ile servis yapmasına rağmen çayları dökmüyor" diye konuştu.