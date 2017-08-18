Bodrum açıklarında yine deprem oldu

Muğla'nın Bodrum İlçesi açıklarında 4.4 büylüklüğündeki bir deprem meydana geldi

Bodrum açıklarında yine deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 15.47'de, Bodrum açıkları Gökova Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kentte hissedilmedi. Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı depremin zarar da yol açmaması sevindirdi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #deprem
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