Bodrum'da büyük bir deprem daha! Deprem sonrası korkutan görüntü!

Bodrum sallanmaya devam ediyor. İlçede şimdi de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hafif şekilde hissedildi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 10.42'de, Bodrum'un kırsal mahallesi Pınarlıbelen merkezli olarak, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bodrum ve çevresinin yanı sıra İzmir'de de hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan depremin ilk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 5.3 olarak açıkladı.



Dün saat 21.25'te de Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, Gökova Körfezi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.



HALK PLAJINDA ÇUKUR AÇILDI



Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bu sabah meydana gelen deprem ırasında ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yalıçiftlik Halk Plajı'nda meydana gelen 1 metre derinliğe ve yaklaşık 5 metre genişlikteki çukur görenleri şaşırttı. Plajda kumlar çekilirken meydana gelen göçük anı cep telefonuyla görüntülendi. Belediye ekipleri çukuru iş makineleriyle kapattı.



Olayın görüntüleyen belediye restoranında garson 21 yaşındaki Cengiz Topan, "Çok şiddetli bir sarsıntı hissettik. Hemen ardından önümdeki plajda kumsal çökmeye başladı. Cep telefonumla çöken yeri kaydettim. Daha önceki depremde de 30 metre ileride bir göçük oluşmuştu. Buranın zemini kumsal ve deniz seviyesinde olduğu için sanıyorum bu göçükler oluştu. Denize girenler denizin içinde de çukurların oluştuğunu söylüyor. Sabah olması nedeniyle fazla insanın plajda bulunmaması şans" dedi.



"5.5'TEN BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremle ilgili açıklama yaptı. Depremin ayrı bir kırıkta olmadığını belirten Prof. Dr. Ercan, "Bugün oluşan deprem yaklaşık 14 saniye sürdü, yerde 5 kilometre dolayında bir kırılma yaptı. Türkiye'nin birinci önemde gezginci yerlerinden biri olan güney-batı ucu gergin" dedi.



Bölgede 5.5'ten büyük bir deprem beklemediğini belirten Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bu depremin artçı deprem olduğu, ardından daha büyük bir depremin gelmesinin şaşırtıcı olacağı kanısındayım" diye konuştu.