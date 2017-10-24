Bodrum'da deprem oldu!

Ege Denizi'nde saat 12.36'da meydana gelen Richter Ölçeği'ne göre 4.6 büyüklüğündeki deprem, Bodrum'dan da hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan deprem, hasara yol açmadı

Bodrum'da deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 12.36'da merkez üssü Ege Denizi'nin Bodrum Akyarlar'ın 10 kilometre açığı olan, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bodrum ve çevresinde hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan deprem hasara yol açmadı.

KORKUP, ÇOCUKLARINI OKULDAN ALDILAR

AFAD'ın 4.6 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4.5 olarak açıkladı.

Deprem, Bodrum'un Yalı Mahallesi'nin yanı sıra ilçe merkezindeki Kumbahçe, Eskiçeşme ve Cevat Şakir mahallelleri ile çevre ilçelerden de hissedildi. Sarsıntı ile birlikte panik yaşanırken, Bodrumlular ev ve işyerlerini terkedip, açık alanlara ve parklara çıktı. Can ve mal kaybı yaşanmazken, Kumbahçe Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'na yakın bölgede oturan veliler, okula gelerek öğle tatilini de fırsat bilip, çocuklarını da alarak evlerine döndü.

Depremi otoparkta çalışırken hisseden İsmail Delice, "Bu kez çok şiddetli sarsıldık. Aralarda küçük sarsıntılar oluyordu ama bu hem şiddetliydi hem de uzun sürdü. Heyecanlandık" dedi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #deprem #ege denizi
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