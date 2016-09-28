Haber Kaynağı: DHA

Bodrum semalarında dün akşam kaynağı belirsiz 2 parlak ışığın bir süre belirip yok olması merak uyandırdı. Bodrumlu muhasebeci 40 yaşındaki Oya Öztürk, o anları cep telefonuyla görüntüleyip fotoğrafladı. Öztürk, "Bodrum ile Bitez arasındaki Değirmenler Tepesi'nin üzerinde havada aniden ortaya çıkan aşırı parlak cismi arkadaşımla görünce çok şaşırdım. Hemen video ve fotoğraflarını çektim. Ayrıca ışığın içinden dışarı başka ışıklar da çıktığını gördük ve tespit ettik. Dönüyor ve sıklıkla kaybolup geri geliyordu. Ayrıca Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Haktan Akdoğan'a bunları gönderdik, UFO olduğunu belirtti. Daha önce de 2014 yılında aynı bölgede UFO fotoğrafı çekmiştim ve gazetelerde yayımlanmıştı. Yine UFO olabileceğini düşünüp, bu konuda uzman olan birkaç kişiye yolladım. Onlar da UFO olduğunu söylediler" dedi.