Böyle yaya geçidi görülmedi!

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentte bir ilke imza atarak üç boyutlu yaya geçidi uygulamasını başlattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler sınırları içindeki Hürriyet Bulvarı üzerinde uyguladığı 3 boyutlu yaya geçidinin başarılı sonuçlar alınması halinde il genelinde yaygınlaştırılacağı belirtildi. Sürücüler için optik yanılsama sağlayarak yavaşlamalarını daha sonra ise durmalarını sağlayan uygulama, sürücülerde yayalara karşı bir farkındalık da oluşturuyor. Sürücülerin yayalara gereken duyarlılığı göstermesini sağlayan yöntem, yaya geçitlerinin üç boyut özellikli boyanmasıyla sağlanıyor. Estetik görünüm de sağlayan yaya geçidine gelen sürücüler, ilk önce burada bir yükselti olduğunu düşünüp, kendilerini önce yavaşlamak sonra da durmak zorunda hissediyor.



Yaya geçitlerinde yayaların başına gelen tehlikelerin önüne geçmek istediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, "Yayaların güvenliği bizim için çok önemli. Birçok araç sürücüsü yaya geçitlerinde hızını azaltmayarak yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Yaptığımız uygulamayla araç sürücüleri optik yanılsamayla, yaya geçidine gelmeden önce hızlarını azaltıyorlar ve yayalara daha fazla dikkat ediyorlar. 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasıyla yayalarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.



Uygulamaya geçildiğinde okulların yakınlarındaki yaya geçitlerinin öncelikli olarak ele alınacağını belirten Çerçioğlu, Aydın'da çocukların güvenliğini sağlamak için bir adım daha attıklarını söyledi. Hayata geçirilen uygulamalarla tüm Türkiye'ye örnek olmaya devam ettiklerini ifade eden Çerçioğlu, "Hep ilkleri hayata geçiren belediye olarak Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyoruz. Umuyoruz ki Türkiye'de ilklerden olan uygulamayla sürücüler yayaların güvenliği konusunda daha duyarlı olurlar" dedi.



