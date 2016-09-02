Ölümünün birinci yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılan Suriyeli minik mülteci Aylan Kurdi için Karaburun'da Aylan Kurdi Mülteci Oturumu düzenleniyor. Irak, Suriye gibi ülkelerde yaşanan iç savaş sonrasında yurtlarını terk edip başta Türkiye olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine gitmek için yollara koyulan mültecilerin dramı tüm dünyada insan hakları savunucularının baş gündem maddesi oldu.

Dünya liderleri duyarsız

Aylan Kurdi'nin ölümünün ardından geçen bir yıl içerisinde tam 4 bin 176 sığınmacının daha yaşamını kaybettiğini ve aslında mültecilerin dramının hiç değişmediğini belirten Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Avukat Taner Kılıç, "Geçen bir yılda 4 bin 176 sığınmacı yaşamını kaybetti. Yani diyebiliriz ki Akdeniz her gün ortalama 11 sığınmacıya mezar oldu. Her 11 sığınmacının üçü ise maalesef çocuk. Aylan bebeğin ölümünün ardından mülteci sorununda maalesef değişen bir şey yok. Dünya liderleri hâlâ giderek büyüyen ve giriftleşen soruna karşı yeterli duyarlılığı göstermiyor" dedi.

Devletler yetersiz

Uluslararası Af Örgütü Mülteci Koordinatörü Volkan Görendağ da Aylan bebeğin ölümünün ardından devletlerin mülteci sorununun kalıcı çözümüne yönelik çalışmalarda yetersiz kaldığını belirtti.

'Aylan bebeğin ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Fakat bir yıl içiresinde binlerce insan Akdeniz ve Ege'de ölmeye devam etti. Ölümünün hayırlı bir duruma çevrilmesi mümkün olmadı. Dünya liderlerinin mülteci sorununun çözümünde daha fazla sorumluluk alıp cevap olmalarını umuyorduk" diyen Volkan Görendağ, "Sonrasında yapılan açıklamalarda çok fazla Aylan Kurdi'ye atıf yapıldı ancak mülteci sorununu ve denize açılmaları ortadan kaldıracak bir sonuç ortaya çıkarılmadı. Buna Türkiye de dahil" dedi.

Uluslararası destek verilsin

Koordinatör Volkan Görendağ, ülkelere ve uluslararası camiaya sürekli önerilerde bulunduklarını da vurgulayarak, açıklamalarını şöyle sürdürdü: Ülkelere ve uluslararası camialara çokça öneride bulunuyoruz. Mültecileri kapılarda bekletmesinler. Düzensiz yollarla seyahat etmelerine neden olacak şekilde sınırlarını kapatmamalarını tavsiye ediyoruz. İkincisi mültecilerin yoğun yaşadığı Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerde hükümetlerin mültecilerin temel haklarını sağlamaya yönelik daha fazla girişimde bulunması gerekiyor. Ki insanlar yeni yolculuklara çıkmasınlar. Mültecileri ülkelerinde misafir eden ülkelere de uluslararası toplum ve AB ülkelerinin başta ekonomik destek olmak üzere her türlü desteği vermesi gerekiyor.

Mülteci sorunu artık küresel

Geçtiğimiz yıl 2 Eylül'de yaşamını yitiren Aylan Kurdi bebeğin görüntülerinin tüm dünyada vicdanları sızlattığını ancak Aylan bebeğin kaderinin diğer çocuklarda da sürdüğünü kaydeden Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Prof. Cem Terzi, Karaburun'da Aylan bebek anısına düzenlenen bir mülteci oturumu gerçekleştirdikleri bilgisini verdi. Prof. Terzi, başta Türkiye olmak üzere tüm dünya ülkelerinin dikkatini mülteci sorununa çekmek için yeni stratejiler belirlenmesi gerektiğini söyledi. Dernek başkanı Prof. Cem Terzi, dünya liderlerinin mülteci sorununu çözmek için kalıcı çözümler üretmekten hala uzak olduğunu kaydederek, "19 Eylül tarihinde gerçekleşen BM Zirvesi'nden de beklenen sonuçlar çıkmadı. Devletlerin yetersiz çaba ve çözüm önerileri nedeniyle Aylan bebek gibi binlerce çocuk hala acı çekiyor ya da ölüyor. Hükümetler mülteci krizlerine sadece kendi ülkelerinin çıkarları açısından bakmaktan vazgeçmeli artık. Mülteci sorunu kişisel ya da ülke ülke ele alınacak bir sorun değildir. Mülteci sorunu artık küresel bir sorun haline gelmiştir. Ve bizlere düşen dünya liderlerinin konuya kalıcı çözüm üretmesini sağlamak için yeni yollar bulmak" dedi.

- Tüm dünyayı ayağa kaldıran minik bedeni Bodrum sahiline vurmuş halde bulunup fotoğraflanan henüz 3 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi'nin yaşamını yitirmesinin ardından bir yıl geçti. Suriyeli Kurdi ailesinin yeni bir hayat ümidiyle Avrupa ülkelerine gitmek amacıyla çıktığı deniz yolculuğunda boğularak can veren minik Aylan Kurdi'nin kötü kaderi kendisi gibi, ailesi ile birlikte yurdunu terk etmek zorunda kalan çocukların kaderini ne yazık ki değiştirmedi. Son bir yılda 1139 Aylan daha Ege'nin derin sularında yitip gitti.