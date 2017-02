Bu horoz öterken kahkaha atıyor

Uşaklı süs tavuğu yetiştiricisi Davut Çetin'in yurt dışından getirdiği "gülen horoz" olarak adlandırılan Ayam Ketawa ırkı horoz, öterken çıkardığı "kahkaha" sesiyle insanları da güldürüyor

Kırka köyündeki çiftlikte süs tavuğu yetiştiriciliği yapan Uşak Süs Tavukları Kümes Hayvanları Yetiştiriciler Derneği Başkan Yardımcısı Davut Çetin (40), AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren hobi olarak süs tavuğu yetiştirdiğini, 12 yıldır da profesyonel olarak bu işi yaptığını anlattı.



Çiftliğindeki 70 kafeste 27 değişik ırktan süs tavuğu bulunduğunu, değişik ülkelerden 400'ün üzerinde hayvan yetiştirdiğini aktaran Çetin, Hollanda'dan kısa bir süre önce getirttiği "gülen horoz" diye adlandırılan, ana vatanı Endonezya olan Ayam Ketawa ırkı horozun üretimine başladığını belirtti.



"Kahkaha" atan horoza gözü gibi akıyor



Ötüşü kahkahayı andıran 8 aylık horoza gözü gibi baktığını ifade eden Çetin, "4-5 yıldır bu horozu getirtmek için uğraşıyordum. En sonunda Hollanda'da bulduk. Bu horozdan şu ana kadar 40 yavru aldım." diye konuştu.



Davut Çetin, Ayam Ketawa ırkı horozun bulunduğu kümese özel besleme programı uyguladıklarını, bu yıl çok sayıda yavru almayı hedeflediklerini söyledi.



Endonezya'da bu horozların katıldığı ötme yarışları düzenlendiğini söyleyen Çetin, amacının uzun öten sağlıklı horozlar yetiştirmek olduğunu ifade etti.



Ötüşü her geçen gün uzuyor



Bu horozların büyüdükçe ötüş süresinin de uzadığına dikkati çeken Çetin, "Horozu görmek için Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor. 8 aylık horozla birlikte 4 dişisine 15 bin lira teklif ettiler ancak satmayı düşünmüyorum. Ötüşü her geçen ay biraz daha uzuyor, keyifle ötmesini bekliyoruz. 6-7 ay sonra çok daha uzun ötecek." dedi.