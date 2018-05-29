Buğday arazisi kül oldu

Bodrum'da buğday arazilerinde çıkan yangında, yaklaşık 60 dönümlük alan kül oldu

Buğday arazisi kül oldu
29 Mayıs 2018 Salı 13:54

Bodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi Kemer Mevkii'nde yer alan buğday arazilerinde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Bu sırada bazı tarla sahipleri, balya haline getirdikleri ekinleri traktörlerle kurtarmaya çalıştı. Ekipler, geniş bir alana yayılan alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf etti. Çiftçilerin yaklaşık 60 dönümlük ekili arazisi kül oldu. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, etrafta elektrik tellerine çarpan kuşlara rastlandı. Yangının kuşların elektrik tellerine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlarla başlamış olabileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #tarla #tarla yangın
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