Çakmak gazı soluyan genç hayatını kaybetti!

Aydın'da çakmak gazı soluduğu iddia edilen 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay Aydın'ın Söke İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 22.30 sıralarında arkadaşlarıyla buluşan 15 yaşındaki Serkan Y., çakmak gazı soludu.



Söke lisesinde 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Serkan Y., bir süre sonra fenalaştı ve yere yığıldı. Bunu gören arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Serkan Y.'yi hastaneye kaldırdı. Ancak genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polisin oğlu olduğu öğrenilen Serkan Y.'nin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.