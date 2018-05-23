Çakmak gazı soluyan liseli hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde uçucu madde kullandıktan bir süre sonra fenalaştığı ileri sürülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirien lise öğrencisi Süleyman G. (17), gözyaşları içinde toprağa verildi

Çakmak gazı soluyan liseli hayatını kaybetti
23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:25

Milas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Elektronik Teknoloji Alanı 11'üncü sınıf öğrencisi Süleyman G., geçen 21 Mayıs akşamı dayısının oğlu  M.Ö. (18) ile Güneş Mahallesi'ndeki moloz döküm sahasına gitti. İddiaya göre, iki genç, burada yanlarında getirdikleri yapıştırıcı madde ve çakmak gazını soludu. Bir süre sonra Süleyman G. fenalaşıp, yere yığıldı. Yanındaki akrabasının durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman G., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gencin ani ölümü yakınları ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.

Süleyman G., dün ikindide Dibekdere Camisi'nde düzenlenen cenaze törenini ardından kırsal Dibeklere Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. M.Ö.'nün sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #milas #çakmak gazı
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