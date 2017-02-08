Çanakkale'deki depremin bilançosu belli oldu

Çanakkale Valiliği, 3 gündür beşlik gibi sallanan kentte depremden etkilenen Ayvacık İlçesi'nin 17 köyündeki ağır bilançoyu açıkladı. Hasar tespit çalışmaları sonucunda 290'ı ağır toplam 506 konutun hasar gördüğü belirlendi. Yaraların sarılması için zarar tespit çalışmalarının başladığını, cumartesi gününe kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada 6 Şubat'taki depremin ardından Ayvacık Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UEDAŞ İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi başta olmak üzere ilgili tüm kurumların deprem bölgesine intikal ederek, Valilik koordinasyonunda çalışmalara başladığı hatırlatıldı. Depremden bir gün sonra Ayvacık İlçesi'ne bağlı Yukarıköy başta olmak üzere toplam 17 yerleşim biriminde 290 ağır hasarlı konut, 216 hafif hasarlı konut, 1 ağır hasarlı kaplıca, 2 ağır hasarlı cami ve 40 ağır hasarlı ahır tespit edilirken, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ön hasar tespit çalışmaları tamamlanan 101 adet konutta zarar tespit çalışmaları bitirilirken, 11 Şubat Cumartesi gününe kadar zarar tespit çalışmalarının tamamlanacağı ifade edildi.



Depremde yaralanan 8 kişiden 7'sinin taburcu edildiği, 1'inin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı. Deprem bölgesinde 4 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 1 UMKE Acil Çadır Ünitesi hazır halde bekletildiği ifade edildi. Tarım İl Müdürlüğünce yapılan tespitlerde 15 küçükbaş, 1 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.



Bölgede yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında AFAD Başkanlığı ve Kızılay'dan 338 çadır, bin 52 battaniye, 700 yatak, 200 katalitik soba, 5 şapkalı soba ve 200 aile mutfak setinin bölgeye ulaştırıldığı ve dağıtıldığı ifade edildi. Süren artçı sarsıntılar sebebiyle afetten etkilenen köylerden gelen ilave talepleri karşılamak üzere AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Balıkesir AFAD Bölge Lojistik Deposundan sevk edilen 60 çadır, 300 yatak ve 480 battaniye bölgeye sevk edildiği bildirildi.



AFAD Başkanlığından 200 adet yaşam konteyneri de bölgeye ulaştı. Bu konteynerlerin 100'ünün Yukarıköy, 100'ünün de afetten etkilenen diğer köylere kurulması planlanıyor. Yukarıköy çadırkent alanına konteynerlerin büyük bölümü yerleştirildi. Köylerdeki konteyner altyapısının hazırlanması ve kurulumu için 15 kamyon, 6 kepçe, 2 dozer, 4 greyder, 4 vinç ve 2 silindir görev aldı.

İHTİYAÇLAR İÇİN ÖDENEK TAHSİSİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nce, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 1 milyon 50 bin TL ödenek tahsis edildi. Ödenek Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesaplarına aktarıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, acil ihtiyaçları tespit etmek amacıyla 3 ekip oluşturdu. Bu ekipler depremzedelerle görüşerek ayni ihtiyaçları tespit etmeye devam ediyor. Ayni ihtiyaç olarak belirlenen çocuk maması, hasta bezi, çocuk bezi gibi malzemelerin de dağıtımı sürüyor. AFAD Başkanlığınca, depremden etkilenen vatandaşların ilk ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta tahsis edilen 500 bin TL ödenek Ayvacık İlçe Kaymakamlığına aktarıldı.Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından Yukarıköy'de konteyner kent alanının tüm aydınlatma ve elektrik tesisatı tamamlandı. Ayrıca bölgenin tüm elektrik altyapısı gözden geçirildi. Kızılay tarafından, 31 personelle vatandaşların tüm yemek ve iaşe ihtiyaçları karşılanıyor. AFAD Başkanlığınca biri koordinasyon TIR'ı olmak üzere 14 araçla bölgede hizmet veriliyor. Depremden etkilenen bölgede acil ihtiyaçların karşılanması için 198 adet personel görev yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hasar tespiti için 8 personel, AFAD'dan hasar tespiti için 8, arama ve kurtarma için 18, teknik ve İdari personel olarak 11 kişi görev alıyor. Bursa, Sakarya ve Balıkesir AFAD ekipleri de bölgede bulunuyor. Sağlık Bakanlığının 3 ambulansla 11, 2 UMKE ambulansında 10 personel görev yapıyor. 25 kişilik jandarma timi de güvenlik amacıyla bölgede bulunuyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden 3 personel, psikososyal destek amacıyla vatandaşlarla görüşmeler yapıyor. Çanakkale İl Özel İdaresinden 23 ekip, sahada çalışma yürütüyor.