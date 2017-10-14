Çanakkale’den Haberler

Çanakkale Haberin Merkezi Konumunda
İstanbul gibi metropol şehre yakınlığı ve bunun haricinde birçok insanın yaşam sürdüğü bir şehir olması dolayısıyla Çanakkale tam bir haberin merkezi konumundadır. Gün içerisinde haber değeri taşıyan yüzlerce haberlerin olması kaçınılmaz bir şehir olan Çanakkale haber konusunda, hem mobil olarak hem de bilgisayara başında ziyaret edilebilecek sitelerin olması da ayrı bir önem taşıyacaktır. Haberleri görebileceğiniz diğer iletişim araçlarının (TV, gazete) sizlere en güncel haberleri gecikmeli vereceğinden ve istediğiniz haberi bulmakta zorlanacağınızdan Çanakkale ile ilgili detay haberleri bulabileceğiniz haber siteleri bir adım öne çıkıyor.
Sürekli Güncel ve Ayrıntılı Haber
Tarihsel anlamda manevi değeri ve kokusu içimize sinmiş bir haber aracı olan gazeteler, teknolojik gelişmeler sonrasında ne yazık ki arka planda kalmaya başlamıştır. Teknolojinin yararları arasında gösterilen mobil android cihazların fazlalaşması ve buna katkı olarak internet kullanımının artması hem haber sitelerinin arttırdı, hem de kullanıcıların haber sitelerine ulaşımını kolaylaştırdı. Bu açıdan bakıldığında sürekli olarak güncel kalan ve detayları daha fazla barındıran yerel haber sitelerinin artması, Çanakkale vatandaşlarının bilgi kirliliğinden uzak sürekli güncel haberlere ulaşmasında önemli rol oynamaya başladı.
Haber sitelerinde özellikle kategorilendirilmiş bir şekilde sunulan haberler, kişinin haber kategorisindeki haberlerle ilgilendiği haberi kolaylıkça bulması açısından da önemli bir durum oluşturmuştur.