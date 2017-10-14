Çanakkale’den Haberler

Çanakkale ülkemizin tarihi, kültürel ve turistik alanları başta olmak üzere birçok alanda ilgi duyulan bir şehir haline gelmiştir.

ülkemizin tarihi, kültürel ve turistik alanları başta olmak üzere birçok alanda ilgi duyulan bir şehir haline gelmiştir. Çanakkale vatandaşları da bu doğrultuda şehirlerinde haber niteliği taşıyan birçok hususu merak etmekte olup Çanakkale haber siteleri üzerinden şehirleri ile ilgili haberleri güncel olarak takip etmeye çalışmaktadırlar. Çanakkale ile ilgili haber sitelerinin, haberleri hem görsel olarak sunması hem de metin olarak detaylıca anlatması başta yerel insanları olmak üzere Çanakkale’ye ilgi duyan birçok insanın haberleri okuma isteğini de arttıracaktır. Bu yüzden başta Çanakkale’nin yerel haberleri olmak üzere Türkiye ve dünya gündemindeki tüm haberleri tek bir platform üzerinden görüp incelemek hem daha fazla zaman kazandıracak hem de haber arama yorgunluğundan muaf tutacaktır.



Çanakkale Haberin Merkezi Konumunda

İstanbul gibi metropol şehre yakınlığı ve bunun haricinde birçok insanın yaşam sürdüğü bir şehir olması dolayısıyla Çanakkale tam bir haberin merkezi konumundadır. Gün içerisinde haber değeri taşıyan yüzlerce haberlerin olması kaçınılmaz bir şehir olan Çanakkale haber konusunda, hem mobil olarak hem de bilgisayara başında ziyaret edilebilecek sitelerin olması da ayrı bir önem taşıyacaktır. Haberleri görebileceğiniz diğer iletişim araçlarının (TV, gazete) sizlere en güncel haberleri gecikmeli vereceğinden ve istediğiniz haberi bulmakta zorlanacağınızdan Çanakkale ile ilgili detay haberleri bulabileceğiniz haber siteleri bir adım öne çıkıyor.



Sürekli Güncel ve Ayrıntılı Haber



Tarihsel anlamda manevi değeri ve kokusu içimize sinmiş bir haber aracı olan gazeteler, teknolojik gelişmeler sonrasında ne yazık ki arka planda kalmaya başlamıştır. Teknolojinin yararları arasında gösterilen mobil android cihazların fazlalaşması ve buna katkı olarak internet kullanımının artması hem haber sitelerinin arttırdı, hem de kullanıcıların haber sitelerine ulaşımını kolaylaştırdı. Bu açıdan bakıldığında sürekli olarak güncel kalan ve detayları daha fazla barındıran yerel haber sitelerinin artması, Çanakkale vatandaşlarının bilgi kirliliğinden uzak sürekli güncel haberlere ulaşmasında önemli rol oynamaya başladı.

Haber sitelerinde özellikle kategorilendirilmiş bir şekilde sunulan haberler, kişinin haber kategorisindeki haberlerle ilgilendiği haberi kolaylıkça bulması açısından da önemli bir durum oluşturmuştur.