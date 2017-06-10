Çevreciler, 2 bin yıllık zeytin ağacının altında eylem yaptı

Bodrum'da çevreciler, 2 bin yıllık zeytin ağacının önünde 'Zeytinime Dokunma Yaşat' adıyla eylem yaptı

Gümüşlük Çevre Derneği ve Gümüşlük Platformu üyelerinin düzenlediği 'Zeytinime Dokunma Yaşat' eylemi, bu sabah 2 bin yıllık zeytin ağacının önünde yapıldı. Bodrum Çevre Platformu üyelerinin de destek verdiği eylemde 40 kişilik topluluk, 'Zeytinimize dokunma', 'Zeytin mi rant mı', 'Zeytin barıştır', 'Önde zeytin ağacı arkasında yaşam', 'Zeytin talanına hayır', 'Yıkım yasasına hayır, 'Anadolu'da zeytine karatavuk derler. Yoksullar karnını zeytin ekmek ile doyurur. Orucunu tek bir zeytin ve su ile açar. Siz nerelisiniz beyler', 'Zeytin dün bugün ve gelecektir ve bana kömür yedirme' yazılı dövizler taşıdı.







Gümüşlük Çevre Derneği Başkanı İbrahim Hakkı Zırh'ın da katıldığı eylemde, basın açıklamasını Avukat Akif Kurtuluş yaptı. Kurtuluş, "Binlerce yıl yaşayan, yaşarken hem doğayı, koruyan hem de ürünleriyle yaşama değer katan zeytin ağaçlarının kesilmesine karşıyız. Tüm dünyada korunan zeytin ağaçları ne yazık ki ülkemizde yerlerine yapılacak yapılaşmadan dolayı kesilmesi gündeme gelmektedir. Ülkelerde değerler kaybolurken her şeye para olarak gören belirli zihniyetler doğayı yok ederek, geleceğimizi çalmaya çalışıyorlar. Doğaya yapılan müdahaleye hep beraber 'dur' demek zorundayız. Doğa geleceğimizdir. Yok olan doğayı yerine getirmek asırlar almaktadır. Yer altı zenginliğimizden çok yer üstü zenginliklerimizi düşünmeliyiz. Bu nedenle bu yasalara dur demek zorundayız ve diyeceğiz" dedi.





Dernek Başkanı Zırh ise mahallede 2 bin yılın üzerinde yaşlı 3 zeytin ağacı tespit ettiklerini, bunların anıt ağaç olarak tescil edilmesi için yasal işlemleri başlattıklarını söyledi.