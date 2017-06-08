CHP'liler Akhisar'da zeytin üreticileri ile eyleme hazırlanıyor

CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, 'Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na tepki göstermek için, önümüzdeki günlerde Akhisar İlçesi Zeytinliova Mahallesi'nde üreticilerle birlikte eylem yapacaklarını açıkladı.

CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, ilçe başkanları ve partili üyeler ile birlikte düzenlendiği basın toplantısında zeytinlik alanlarındaki değişikliği kapsayan yasa tasarısına tepkilerini dile getirdi. Parti binasında düzenlenen basın toplantısında CHP İl Başkanı Halil Tokul, değişiklik ile hükümetin zeytinlik alanlarında telafisi olmayan tahribatlara yol açacağını öne sürerek "Dekarda 15'ten daha az ağacın bulunduğu sahalar, zeytinlik sahası dışına çıkarılacak. Zeytinlik alanlar korumacılıktan mahrum bırakılıyor. Yine bu tasarıda bir dekara düşen ağaç sayısı 15 olduğu için yaşlı ağaçların bulunduğu sahalarda telafi edilemez tahribatların oluşmasına zemin hazırlamaktadır" dedi.



Tasarının yasalaşması halinde zeytinlik alanlarının sanayi alanlarına ve çeşitli fabrikalara açılacağını savunan CHP İl Başkanı Tokul, "Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalarda en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç başka bir fabrikanın kurulması ve işletilmesi yasakken, AK Parti tarafından kamu yararına açılmış yatırımlar olarak her türlü faaliyeti kapsayacak fabrikaların, zeytinlik alanlarına kurulması istenilmektedir. Yasalar ile koruma altında bulunması gereken tarım alanlarına kurulan yasa dışı sanayi kuruluşlarını yasal hale getirme çabası içerisinde olan AK Parti hükümetini yanlışından geri dönmeye davet ediyoruz. Bu tasarı ile zeytin alanlarımızın AK Parti hükümeti tarafından yandaşlarına rant kapısı olarak açılacağı su götürmez bir gerçektir. Bu kanunla birlikte en az 100 milyon zeytin ağacımız tehdit altında olacak" diye konuştu.







Kaynak: