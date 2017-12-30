Çocukluğundan beri dokuma tezgahının başından kalkmadı

Denizli'nin Çal ilçesinde, hiç okula gitmeyen 71 yaşındaki Fatma Karan, teknolojiye meydan okuyarak asırlık dokuma tezgahında ilerleyen yaşına rağmen, ailesine katkı yapmak için çalışıyor. Karan'ın, 'Paşa Kapısı' adını verdiği modellerle 100 yıllık tezgahında dokuduğu halı ve kilimler, cep telefonu kılıfları, hediyelik minyatür el emeği göz nuru torbaların ünü ABD ve Almanya'ya kadar uzandı

Çal İlçesi Akkent Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Mustafa Karan ile 47 yıllık evli olan üç çocuk annesi Fatma Karan, hiç okula gitmedi. Bu nedenle okuma yazma da bilmeyen Fatma Karan, dokuma tezgahıyla çocukluk yaşında tanıştı. Çocukluğundan beri yaklaşık 100 yıllık olan dokuma tezgahında, Paşa Kapısı adını verdiği modelle torbalar, çantalar, halılar ve kilimler dokuyan Karan, teknolojiye de meydan okuyor. Karan, kendi ve çocuklarının evindeki halı ve kimleri de kendi tezgahında dokumuş. Karan, aile ekonomisine katkı sağlamak için de özellikle minyatür hediyelik torbalar, cep telefonu kılıfları dokuyor. Torbaları, satarak geçimini sağlamaya çalışan Karan'ın ünü ABD ve Almanya'ya kadar ulaştı.





Evinin küçük bir odasını atölye olarak kullanan Karan, ilerleyen yaşına rağmen asırlık tezgahında bıkmadan usanmadan her gün dokuma yapıyor. Eşi işçi emeklisi olan Karan'ın dokuma tezgahında yaptığı ürünlerden en çok ise minyatür hediyelik torbalar ile cep telefonu kılıfları büyük ilgi görüyor. Karan'ın el emeği göz nuru yaptığı ürünleri duyanlar, özellikle evine gelip satın alırken, Almanya ve ABD'den de talep geliyor. Yurt dışındaki Türk işçiler Denizli'deki yakınları aracığıyla ürünlerden alıp kendilerine göndermesini istiyor. Okuma- yazma bilmediğini belirten Fatma Karan, şöyle dedi:



"Ailem hiç okula göndermedi. 3 ay kurs aldım ancak erken kapanınca burada da okuma-yazma öğrenemedim. Köy yerinde başka gelir olmağından dokuma yaparak geçimimizi sağlamaya çalışıyorum, ek gelir oluyor. 60 yıldır dokuyorum, boş durmayı sevmediğim için sürekli dokuma yapıyorum. Karan'ın yaptığı el işi göz nuru torbalar özellikle Çal Belediyesi tarafından satın alınıyor. Çal Belediyesi, yurt dışı ve yurt içindeki turizm fuarlarında ilçenin tanıtımı için yöresel ürünler olarak sergilerken, gelen misafirlere de hediye olarak veriliyor."