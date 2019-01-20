Çöp kamyonu ve polis aracı çarpıştı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çöp kamyonuyla ekip aracının çarpışması sonucu 2 polis yaralandı

Çöp kamyonu ve polis aracı çarpıştı
20 Ocak 2019 Pazar 14:35

Hacıeyüplü Mahallesi'nde devriye gezen Ali Aydın idaresindeki 20 A 7251 plakalı polis aracı, Adem Uygun'un kullandığı 34 UG 2188 plakalı çöp toplama kamyonuyla çarpıştı. Çöp kamyonunun devrildiği kazada polis memurları Aydın ile Ahmet Selvik yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyondan çevreye saçılan çöpleri temizlik görevlileri kaldırdı.

Çöp kamyonunda bulunan temizlik görevlilerinden Yunus Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöp dökümüne gittikleri sırada polis aracıyla çarpıştıklarını belirterek, "Bizim araç yan devrildi, görevimizin başındayız. Çöpleri topluyoruz. O anlarda bir 'Allah' dedim, başka bir şey hatırlamıyorum." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #çöp kamyonu #çöp #kamyon #polis aracı #polis
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