Cunda adasında yangın

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Cunda (Alibey) adasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 3 dönüm tarım ve orman arazisi zarar gördü

Cunda adasında yangın
15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:45

Edinilen bilgiye göre, Patriçya mevkiinde sahil şeridinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle sür’atle büyüdü. Yangına Orman Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter havadan, 6 arozöz ve bir ilk müdahale aracı ise yerden müdahale etti. Yangında 3 dönüm şahıs ormanı ve tarım arazisi zarar gördü.

Söndürme çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

Yangının piknik ateşinden çıktığı sanılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #cunda adası #orman yangını #orman #yangın #ada
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