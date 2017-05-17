Datça açıklarında deprem oldu

Muğla'nın Datça İlçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Datça açıklarında deprem oldu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30'da, merkez üssü Datça'nın 60 kilometre açıkları olan, yerin 18.46 kilometre altında bir deprem meydana geldi. Datça ilçe merkezinde hafif şekilde hissedilen deprem, herhangi bir hasara yolaçmadı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #datça #datça deprem
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