Dedektif gibi iz sürdü, çocuğuna işkence yapan bakıcıyı buldu

İstanbul'da baktığı çocuğa işkence uygalayan Ukraynalı bakıcı Marmaris'te yakalandı

Olay İstanbul'da yaşandı. Bir işadamı ve eşi çocuklarının bakımı için Ukraynalı bakıcı 54 yaşındaki Nadia Shapoval ile anlaştı. Daha sonra anne M.T.E. çocuğunun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar görmeye başladı. Durumdan şüphelenen kadın, olayı eşine de söyledi. Bunun üzerine baba S.E., evinin çeşitli bölgelerine gizli kamera yerleştirdi. Aile Ukraynalı bakıcıyı da işten çıkardı.



Anne M.T.E., bakıcıyı işten çıkarttıktan sonra kamera kayıtlarını izleyince şok oldu. Görüntülerde bakıcının çocuğuna şiddet uyguladığını gören kadın durumu eşine haber verdi.



Çift daha sonra da polis merkezine giderek bakıcıdan şikayetçi oldu.



Baba bakıcının peşine düştü