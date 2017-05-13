Dedektif gibi iz sürdü, çocuğuna işkence yapan bakıcıyı buldu

Olay İstanbul'da yaşandı. Bir işadamı ve eşi çocuklarının bakımı için Ukraynalı bakıcı 54 yaşındaki Nadia Shapoval ile anlaştı. Daha sonra anne M.T.E. çocuğunun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar görmeye başladı. Durumdan şüphelenen kadın, olayı eşine de söyledi. Bunun üzerine baba S.E., evinin çeşitli bölgelerine gizli kamera yerleştirdi. Aile Ukraynalı bakıcıyı da işten çıkardı.
Anne M.T.E., bakıcıyı işten çıkarttıktan sonra kamera kayıtlarını izleyince şok oldu. Görüntülerde bakıcının çocuğuna şiddet uyguladığını gören kadın durumu eşine haber verdi.
Çift daha sonra da polis merkezine giderek bakıcıdan şikayetçi oldu.
Baba bakıcının peşine düştü
Şikayetle yetinmeyen baba, bakıcıyı bulmak için onun kalabileceği yerlere baktı ancak bulamadı. Daha sonra bakıcının sık sık ziyarete gittiği alt komşusuna görüntüleri izleten baba, komşusundan Shapoval'ın Marmaris'te olduğunu öğrendi.
Bu bilgi üzerine hemen Marmaris'e giden baba S.E., durumu da polise bildirdi. Polis, tek başına sokakta yürüyen Shapoval'i yakaladı. Ukraynalı bakıcı karşısında S.E.'yi görünce ağladı ve sinir krizi geçirdi.
İsminin gizli kalmasını isteyen işadamı S.E.'nin şikayetçi olduğu Shapoval, Şehit Nedip Eker Polis Merkezi'ne getirilerek yeminli tercüman eşliğinde ifade verdi. Susma hakkını kullanandığı öğrenilen Nadia Shapoval'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.