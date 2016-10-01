Haber Kaynağı: DHA

Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na yasa dışı yollarla ulaşmak için Bodrum'un Yalıçiftlik Mahallesi yakınlarından, geçen perşembe saat 03.00'te yola çıkan 30 kaçak ve 1 Türk kaptanın içinde bulunduğu 8 metrelik sürat teknesi, dalgalı denizde Kara Ada yakınlarında battı. Pakistan ve Suriye uyruklu kaçaklardan 4'ü kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik ekipleri havadan ve denizden yaptığı aramada kurtarma çalışmalarında 6 kaçağın cesedine ulaştı. 20'si kaçak, 1'i Türk kaptan olmak üzere kayıp 21 kişi için bölgede havadan ve denizden çalışma başlatıldı. Çalışmalar Kara Ada ile Datça Knidos Burnu ve İstanköy arasındaki geniş alanda 3'üncü günde sürdürülüyor. 1 Sahil güvenlik korveti, 5 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 1 sahil güvenlik uçağı arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yunan sahil güvenlik ekipleri de kendi bölgesinde çalışma yapıyor.Olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan iki Türk kaptanın ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.