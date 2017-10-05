Denizli'de deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi, ön değerlendirme sonuçlarına dayanarak depremin saat 16.43'te kaydedildiğini açıkladı. Yerin 6.92 kilometre derinliğindeki Alıkurt ile Baklankuyucak köyleri arasındaki deprem hasara yol açmadı.
Denizli'nin Bozkurt İlçesi yakınlarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi, ön değerlendirme sonuçlarına dayanarak depremin saat 16.43'te kaydedildiğini açıkladı. Yerin 6.92 kilometre derinliğindeki Alıkurt ile Baklankuyucak köyleri arasındaki deprem hasara yol açmadı.