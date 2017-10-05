Denizli'de deprem oldu!

Denizli'nin Bozkurt İlçesi yakınlarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem oldu

Denizli'de deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi, ön değerlendirme sonuçlarına dayanarak depremin saat 16.43'te kaydedildiğini açıkladı. Yerin 6.92 kilometre derinliğindeki Alıkurt ile Baklankuyucak köyleri arasındaki deprem hasara yol açmadı.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #deprem
Önceki Haber
Torbalı'da korkutan yangın!
Sonraki Haber
Denizli'de deprem oldu!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.