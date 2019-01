Denizli'de ekipler nöbetteydi

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin nöbetçi ekipleri Vatandaşların yeni yıl tatillerini rahat, güven ve huzur içinde geçirmeleri için görevleri başında hazır bekledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin nöbetçi ekipleri yılbaşında da görevleri başında hazır bekledi. Vatandaşların rahat ve güven içerisinde yeni yıla girip, tatillerini huzur içinde geçirmeleri için tüm birimlerini hazır hale getirdi. 31 Aralık'tan başlayarak vatandaşların rahat, huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmeleri için Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin nöbetçi birimleri hazır bekledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı il genelindeki 52 noktada 530 personel 100 araçla görevi başında nöbet tuttu. Meydana gelebilecek yangın ve trafik kazası gibi olaylar için kent genelindeki 52 noktada ekipleriyle nöbet tutan itfaiye, yeni yıl tatili boyunca gece gündüz vatandaşların imdadına koştu.

Huzur ve güvenlik için

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın nöbetçi ekipleri de görevleri başında bulunurken, vatandaşların huzur, güven ve rahatı için denetimlerini sürdürdü. DESKİ ekipleri de meydana gelebilecek arızalara müdahale için nöbetçi ekiplerini hazır bulundururken, ALO 185 arıza hattına gelen ihbarlara anında nöbetçi ekipler yönlendirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Şehirler Projesi kapsamında hayata geçirdiği Trafik Yönetim Merkezi personeli de 95 kavşakta trafiği an be an izleyerek, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yeni yılın hayırlar getirmesini dileyerek, "Yeni yıl tatilinde çalışan nöbetçi arkadaşlarımız vatandaşlarımızın güven, rahat ve huzuru anlamında hazır bekliyor. İnşallah ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olursa da arkadaşlarımız her zaman vatandaşımızın yanında" dedi.