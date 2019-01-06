Denizli'de kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Denizli- Antalya karayolunda, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yolda, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yaptı

Kentin yüksek kesimlerinde gece yarısı başlayan kar yağışı, Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar ilçesinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolunun belirli noktalarında önlem alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi. Sürücüler, zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışında ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek karın şiddetinin azalmasını bekledi. Yolda aracıyla mahsur kalan Ali İhsan Oklu, zincirsiz yola çıktığını, kar yağışı sebebiyle ilerleyemediğini söyledi. Antalya'ya gittiği sırada yolda kaldığını ifade eden Oklu, çekici çağırdığını belirtti. Yağış nedeniyle karayolunda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Bir kazaya müdahaleye gelen trafik polislerinin aracına, arkadan gelen otomobil çarparak kaçtı. Ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar kürüme çalışmalarını sürdürüyor.

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