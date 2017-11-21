Denizli'de şimdi kar topu zamanı

Denizli'nin yüksek kesimlerine ve ilçelerine düşen mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu

Kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.



Çameli, Acıpayam, Serinhisar, Kale, Honaz, Tavas ile Pamukkale ilçelerinin yüksek kesimlerindeki mahalleler beyaz örtüye büründü.



Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Cankurtaran Mahallesi Honaz Milli Parkı'nda giderek kar topu oynadı.



Bazı vatandaşlar ise kar altında öz çekim yaptı.



Cankurtaran mevkisinde akaryakıt istasyonu işleten Enver Tunç, yılın ilk karının erken geldiğini eşi ve çocuklarıyla kar keyfi yaptıklarını belirterek, "Eşim ve çocuğumla iş yerimde biraz kar topu oynadık. Yağan karı, soğuğuna rağmen seviyoruz." dedi.



Öte yandan karayolları ekipleri Denizli-Antalya karayolunda trafik akışında aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla hazır beklediği görüldü.



İl Meteroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentte havanın parçalı bulutlu geçeceği, en düşük hava sıcaklığının 2, en yüksek 11 derece olacağı, yüksek kesimlerde ise aralıklarla kar yağışının süreceğini belirtti.