Denizli'de sopalı bıçaklı kavga!

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde, alacak yüzünden iki grup arasında restoranda çıkan, bıçak ve sopanın da kullandığı kavgada, 27 yaşındaki Mustafa Çetin, karnından ve baldırından bıçaklanarak ağır yaralandı

Denizli'de sopalı bıçaklı kavga!

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Korucuk Mahallesi'nde Pamukkale yolundaki bir restoranda meydana geldi. Bir miktar alacağı bulunan ve iki arkadaşıyla bu konuyu görüşmek için önceden randevulaşılan restorana giden nar tüccarı Mustafa Çetin, 3 kişiyle buluştu. İki grup arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopalar ve bıçakla saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi gönderildi. Kavgada Mustafa Çetin, karnından ve baldırından bıçaklanarak ağır yaralandı. Çetin, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan diğer 5 kişi ise olay yerinden kaçtı. Polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #kavga
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