Denizli İl Özel İdare binası yıkıldı

Birinci derece deprem bölgesi Denizli'de 1979 yılında inşa edilen ve depreme dayanıksız olması nedeniyle şehrin merkezinde önemli bir tehdit oluşturan Özel İdare İşhanı'nın yıkım çalışmaları tamamlandı.

Çevre düzenleme çalışmaları süren Özel İdare İşhanı'nın yıkılmasıyla hem tarihi önemi bulunan 700 yıllık Germiyanoğulları Hamamı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli ziyaretinde kaldığı ev görünür hale geldi. Alınan bu önlemle tarihi binaların yıkılma riskleri de ortadan kalktı.

Nefes alınacak alan

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'ye yakışmayan, depremsel açıdan da büyük risk taşıyan sorunları ortadan kaldırdıklarını belirtti. Özel İdare İşhanı yıkımının tamamlandığını, çevre düzenleme çalışmalarının ise devam ettiğini kaydeden Başkan Osman Zolan, "Depremsellik anlamında riskli, fonksiyonunu yitirmiş bu yapıyı buradan kaldırdık. Bu alanda yapılacak düzenleme ile tarihi hamam yapısı ve Atatürk Etnografya Müzesi ortaya çıkacak. Yapılacak düzenlemelerle vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebileceği bir alan ortaya çıkacak. Tarihi dokuya uygun bu alanda insanlarımız nefes alacak" diye konuştu.

'Kibrit Kutusu' bina

Denizli Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 2 yıl önce şehir girişinde çirkin görüntüsüyle dikkat çeken ve "Kibrit Kutusu" diye anılan 42 yıllık bina sorununu çözdü. Bu kapsamda 12 konut ve 12 işyerinden oluşan kibrit kutusu bina sorunu 3 yıllık mahkeme sürecinin ardından tarihe gömüldü. Binanın ortadan kalkmasıyla bölge trafiği daha da rahatladı.