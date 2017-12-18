Denizli vinç hizmeti

Denizli'de inşaat alanlarının fabrikaların pazar yerlerinin ve ağırlık söz konusu olan bütün alanlarda halkın yardımına Denizli Vinç şirketi yetişiyor. Denizli'de meşhur olan ve ticareti esnaflarla rekabet olarak görmeyip dostluk olarak gören ve meşhur olmasını sebeplerinden birisinin bu olduğunu belirten Muhittin Giresun, hizmetlerini sadece Denizli içinde sürdürmediklerini Antalya, Isparta, Afyon, Aydın gibi çevre illere de aktif olarak hizmet verdiklerini belirtti. İsminin bu kadar duyulmasını tek bir sebebe bağlayamayacağını belirten Giresun, müşterilerinin daima ihtiyaçlarına uygun hizmet verdiklerini ve fiyat politikasını tamamen ekonomik tuttuklarından, vinçlerin üzerinde eğitimli deneyimli ve tecrübeli ekip arkadaslarının olduğunu ve 7 gün 24 saat hizmet vermek olduğunu açıkladı.
Sizler de birgün vinç ihtiyacı duyarsanız Muhittin Giresun'a www.otoaraccekici.com dan veya 0 553 255 60 20 den ulaşabilirsiniz.
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Efe - 1 gün önce
Çalışmalarinizi yakinen takip ediyorum. Kaliteli hizmet anlayışı ile hareket eden saygın bir firma