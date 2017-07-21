Depremde bazı binalar hasar gördü

Muğla'da gece saatlerinde meydana gelen depremi en çok hisseden yerlerden biri de Reşadiye Mahallesi oldu. Mahallede bulunan binalar hasar gördü

Muğla'da gece saatlerinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin en çok etkilediği yerlerden biri de Datça İlçesi'ne bağlı Reşadiye Mahallesi oldu. Mahallede bulunan iki katlı bir bina hasar görürken, iki katlı bir taş bina de yıkıldı. Binada bulunan 44 yaşındaki Ferit Papatya, 38 yaşındaki Hediye Papatya ve 14 yaşındaki Hümeyra Papatya ise kendisini sokağa attı.



Deprem anını anlatan Hediye Papatya, o sırada yeğeni ile birlikte uyuduklarını söyledi. Önce büyük bir gürültü duyduklarını anlatan Papatya, sonra da üzerlerine taşların düşmeye başladığını söyledi. Kendileri hemen dışarı attıklarını söyleyen Papatya, evlerinin ise oturulamaz hale geldiğini anlattı.





Evlerde hasar var



18 kişi yaralandı

Deprem bölgesine gelerek bilgi alan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, depremin en fazla Reşadiye Mahallesi'ni etkilediğini söyledi. Mahalledeki bir evin büyük oranda hasar gördüğünü anlatan Başkan, bazı evlerin duvarlarının çöktüğünü bazılarında ise çatlarlar meydana geldiğini söyledi. Başkan Uçar, hasar tespit çalışmalarına başladıklarını anlattı.Deprem nedeniyle Datça'da yaşanan panikte de 18 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların deprem sırasında kaçmaya çalışırken düşüp yaralandıkları öğrenildi.