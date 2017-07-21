Depremde duvar çöktü, 2 kişi öldü

Ege’de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem İstanköy Adası’nda biri Türk, diğeri İsveçli olmak üzere 2 kişinin ölümüne, 5’i ağır 80’den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu

Gece saat 01.31’de Yunanistan’ı ve Türkiye’yi sarsan şiddetli deprem her iki ülkenin kıyılarında yaşayanlara korkutucu anlar yaşattı. İstanköy Adası’nda 6,4 büyüklüğündeki deprem sonucunda çöken bir duvar 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 5’i ağır olmak üzere 80’den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Güney Ege Bölge Valisi Yorgos Hatzimarkos, depremde 30 yaşındaki bir Türk vatandaşının ve 20-22 yaşlarındaki bir İsveç vatandaşının hayatlarını kaybettiklerini, aynı zamanda yaralıların çoğunun genç insanlar olduğunu belirtti. Merkezi Rodos ile İstanköy adalarının arasında ve Türk sahillerinin karşısında, deniz seviyesinin 10km derinliğinde olan deprem, İstanköy Adası’nda büyük hasarlara da yol açtı. Deprem uzmanı Akis Tselendis deprem sonrasında kaydedilen çunaminin limanda ciddi hasarlara yol açtığını, bu sabah Blue Star Paros gemisinin limana yanaşamadığını ve yoluna devam ettiğini açıkladı.



Büyük depremi şiddetli artçı depremler izledi. 7 dakika sonra Leros Adası’nın kuzeyinde ve Patmos Adası’nın güneyinde, yine aynı derinlikte 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Ege-Akdeniz Enstitüsü’nün açıklamasına göre 01.53’ten itibaren yarım saat boyunca 4,6- 4,5-4,7 büyüklüğünde ve Türkiye sahillerinden 10km mesafesinde üç büyük artçı deprem meydana geldi.



Depremlerin yarattığı panik, birçok turistin sokaklara çıkmasına ve dışarıda kalmalarına neden oldu. Durum değerlendirmesi için başta Altyapı Bakanı Hristos Spirtzis, deprem uzmanlarından ve teknisyenlerden oluşan bir heyet bu sabah adayı ziyaret etti. İtfaiye, kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazlar arasında aramalara devam etmekteler. Yaralılar ise Super Puma ve Chinook helikopterleriyle Rodos Adası’na naklediliyor.



Adada ciddi hasar gören binalar arasında Ayios Nikolaos Metropol kilisesi ve Eleutheria meydanında bulunan cami de yer almakta.