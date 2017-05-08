Derbi sonrası kazada hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim İlçesi'nde, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını izledikten sonra gezmeye çıkan sürücü 33 yaşındaki Aytaç Kurt, otomobiliyle şarampole yuvarlanarak hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı yaralandı

Kaza dün saat 23.00 sıralarında Altınkum 3'üncü koy civarında meydana geldi. Beşiktaş taraftarı, evli ve 1 çocuk babası Aytaç Kurt, bir kahvehanede Beşiktaş-Fenerbahçe maçını izledikten sonra arkadaşı Fatih Sığırlı ile birlikte, yönetimindeki 09 YL 219 plakalı otomobille gezmeye çıktı. Adnan Menderes Bulvarı'ndan Altınkum 3'üncü koy yönüne giden sürücü Aytaç Kurt, direksiyon hakimiyetini kaybedince, otomobil önce yol kenarındaki telefon direğine çarptı ardından şarampole yuvarlandı. Aytaç Kurt, olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan arkadaşı Fatih Sığırlı ise 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aytaç Kurt'un cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.