Didim'de araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı

Didim'de araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
04 Kasım 2018 Pazar 11:17

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Didim- Akbük karayolundaki kavşakta meydana geldi. Söke yönüne giden Şemerdin Taş (46) yönetimindeki 09 BB 617 plakalı hafif ticari araçla Söke'den Milas yönüne giden Murat Özkan yönetimindeki 34 KY 7766 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile Taş'ın aracında bulunan Hakan Uçar, Ersin Taş ve Tahsin Taş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #didim #araç #otomobil #çarpışma
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