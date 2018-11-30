Dikkat motorda kedi var

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki minibüsün motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Dikkat motorda kedi var
30 Kasım 2018 Cuma 10:00

Yıldırım Mahallesi Kurultay Sokağa 45 ZC 5709 plakalı minibüsünü park eden Mevlüt Gök, işleri için çarşıya gitti. Çevredeki esnaf, motor bölümüne girip çıkamayan kedinin sesini duyunca, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Şoförün kediyi fark etmeyerek aracı çalıştırma ihtimaline karşı minibüsün üzerine 'Dikkat motorda kedi var' notu iliştirildi. İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri, çalışmaya başladı. Bu sırada minibüs sahibi Gök de aracın başına geçti. Gök, aracının kaputunu açarken, itfaiye görevlisi kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Minibüs sürücüsü Mevlüt Gök, "Sabah alışveriş yapmak için aracımı park edip, çarşıya gittim. Esnaf, kediye zarar gelmesin diye minibüsün üzerine uyarı yazısı asmış. Haberdar olunca ben de geldim. Bu ikinci kez başıma geliyor. Kış nedeniyle yavru kediler araçların içine sığınıyor. Zarar görmeden kurtardılar" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #motor #kedi
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